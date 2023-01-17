Накоренко Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Накоренко Иван Яковлевич
Мать: Накоренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Накоренко Лаврентий Никитич
Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832