Накоренко Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакоренко Никита Иванович

Накоренко Никита Иванович

avatar

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Накоренко Иван Яковлевич

Мать: Накоренко Мария Ивановна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Лаврентий Никитич

Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Накоренко Марія Калениківна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Марія Калениківна

Смерть
1832
Пологи-Вергуны, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close