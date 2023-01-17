Накоренко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Накоренко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Накоренко Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Накоренко Никита Иванович
Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно