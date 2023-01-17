Накоренко Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакоренко Иван Яковлевич

Накоренко Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Накоренко Яков

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Накоренко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Накоренко Никита Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Накоренко Симон Иванович

Мать ребёнка: Накоренко Мария Ивановна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close