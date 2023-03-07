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Накоренко Симон Иванович

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Накоренко Иван Яковлевич

Мать: Накоренко Мария Ивановна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Накоренко Юхим Симонович

Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Симоновна

Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Накоренко Савва Симонович

Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Накоренко Андрей Симонович

Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Накоренко Игнат Симонович

Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Симоновна

Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Юстина Петровна

Смерть
Неизвестно
Пологи-Вергуны, Київська область
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