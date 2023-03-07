Накоренко Симон Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Накоренко Иван Яковлевич
Мать: Накоренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Симоновна
Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Накоренко Савва Симонович
Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Накоренко Андрей Симонович
Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Накоренко Игнат Симонович
Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Симоновна
Мать ребёнка: Накоренко Юстина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно