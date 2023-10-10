Накоренко Юстина Петровна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Симоновна
Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Накоренко Савва Симонович
Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Накоренко Андрей Симонович
Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Накоренко Игнат Симонович
Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Симоновна
Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно