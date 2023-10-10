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Накоренко Юстина Петровна

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Накоренко Юхим Симонович

Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Симоновна

Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Накоренко Савва Симонович

Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Накоренко Андрей Симонович

Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Накоренко Игнат Симонович

Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Симоновна

Отец ребёнка: Накоренко Симон Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Симон Иванович

Смерть
Неизвестно
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