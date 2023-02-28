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Накоренко Марія Калениківна

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Лаврентий Никитич

Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Никитична

Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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