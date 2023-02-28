Накоренко Марія Калениківна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Накоренко Лаврентий Никитич
Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Никитична
Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Накоренко Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно