Шонгина (Каратова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Каратова) Марфа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.07.1867

Дата смерти

04.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1867

Отец: Каратовъ Иванъ

Мать: Каратова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Шонгинъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Шонгинъ Григорий

Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей

Смерть
04.01.1903
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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