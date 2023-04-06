Шонгина (Каратова) Марфа
Место рождения
Дата рождения04.07.1867
Дата смерти04.01.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1867
Отец: Каратовъ Иванъ
Мать: Каратова Анна
Бракосочетание
11.11.1884
Муж: Шонгинъ Матвей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1890
Сын: Шонгинъ Григорий
Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шонгинъ Матвей
Смерть
04.01.1903