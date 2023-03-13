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(Шонгина) Ирина
(Шонгина) Ирина
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
01.04.1893
Пол
Женский
Отец
Шонгинъ Матвей
1864 г.р.
Мать
Шонгина (Каратова) Марфа
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893
Отец:
Шонгинъ Матвей
Мать:
Шонгина Марфа
Александровка
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