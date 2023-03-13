(Шонгина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шонгина) Ирина

Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.04.1893

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893

Отец: Шонгинъ Матвей

Мать: Шонгина Марфа

Александровка
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