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Шонгинъ Матвей

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

12.11.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1864

Отец: Шонгинъ Николай

Мать: Шонгина Дарья

Александровка
Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Шонгина Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Шонгинъ Григорий

Мать ребёнка: Шонгина Марфа

Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Шонгина Марфа

Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Шонгина Марфа

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шонгина Марфа

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.02.1903

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шонгина Марфа

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