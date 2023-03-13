Шонгинъ Матвей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения12.11.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1864
Отец: Шонгинъ Николай
Мать: Шонгина Дарья
Александровка
Бракосочетание
11.11.1884
Жена: Шонгина Марфа
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1890
Сын: Шонгинъ Григорий
Мать ребёнка: Шонгина Марфа
Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Шонгина Марфа
Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Шонгина Марфа
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Шонгина Марфа
Бракосочетание
26.02.1903
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шонгина Марфа