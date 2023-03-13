Шонгинъ Евмений
Место рожденияАлександровка
Дата рождения14.09.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1862
Отец: Шонгинъ Николай
Мать: Шонгина Дарья
Александровка
Бракосочетание
30.01.1884
Жена: Шонгина Марія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Шонгина Марія
Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1894
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Шонгина Марія
Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1902
Сын: Шонгинъ Петръ
Мать ребёнка: Шонгина Марія
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Агафья
Мать ребёнка: Шонгина Марія