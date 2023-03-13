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Шонгинъ Евмений

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.09.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1862

Отец: Шонгинъ Николай

Мать: Шонгина Дарья

Александровка
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Шонгина Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Шонгина Марія

Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1894

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Шонгина Марія

Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1902

Сын: Шонгинъ Петръ

Мать ребёнка: Шонгина Марія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Агафья

Мать ребёнка: Шонгина Марія

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