Шонгина (Басалаева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Басалаева) Марія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1864

Отец: Басалаевъ Федоръ

Мать: Басалаева Федосья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Шонгинъ Евмений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений

Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1894

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений

Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1902

Сын: Шонгинъ Петръ

Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Агафья

Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений