Шонгина (Басалаева) Марія
Место рождения
Дата рождения27.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1864
Отец: Басалаевъ Федоръ
Мать: Басалаева Федосья
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Шонгинъ Евмений
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений
Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1894
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений
Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1902
Сын: Шонгинъ Петръ
Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Агафья
Отец ребёнка: Шонгинъ Евмений