Басалаева (Серкова) Федосья
Место рождения
Дата рождения29.05.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1840
Отец: не указан
Мать: Серкова Василиса
Бракосочетание
30.04.1861
Муж: Басалаевъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.03.1862
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Басалаевъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.03.1864
Дочь: Шонгина Марія
Отец ребёнка: Басалаевъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.12.1869
Дочь: Денисова Анна
Отец ребёнка: Басалаевъ Федоръ