Басалаева (Серкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Серкова) Федосья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.05.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1840

Отец: не указан

Мать: Серкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.04.1861

Муж: Басалаевъ Федоръ

Рождение ребёнка
14.03.1862

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Басалаевъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1864

Дочь: Шонгина Марія

Отец ребёнка: Басалаевъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1869

Дочь: Денисова Анна

Отец ребёнка: Басалаевъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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