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Евдокия (Иванова)

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Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1804

Дата смерти

14.05.1832

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

Муж

До 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Анисим Ильин

Мать: ?

д.Артамонинки
Бракосочетание
26.01.1824

Муж: Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
14.05.1832
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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