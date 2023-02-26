Евдокия (Иванова)
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1804
Дата смерти14.05.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Анисим Ильин
Мать: ?
д.Артамонинки
Бракосочетание
26.01.1824
Муж: Стефан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
14.05.1832
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище