? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Аким Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1785

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Татьяна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1789

Сын: Антон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пётр Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1802

Сын: Емельян Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия (Иванова)

Отец ребёнка: Анисим Ильин

д.Артамонинки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close