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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Аким Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Татьяна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1789
Сын: Антон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пётр Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1802
Сын: Емельян Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия (Иванова)
Отец ребёнка: Анисим Ильин
д.Артамонинки