Анисим Ильин
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1764
Дата смерти06.10.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1783
Сын: Аким Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фёдор Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Татьяна Анисимова
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1789
Сын: Антон Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: Мария Анисимова
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пётр Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1802
Сын: Емельян Анисимов
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия (Иванова)
Мать ребёнка: ?
д.Артамонинки
Смерть
06.10.1833
д.Артамонинки