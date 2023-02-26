Анисим Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Ильин

Анисим Ильин

avatar

Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1764

Дата смерти

06.10.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1783

Сын: Аким Анисимов

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1785

Сын: Фёдор Анисимов

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Татьяна Анисимова

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1789

Сын: Антон Анисимов

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Мария Анисимова

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пётр Анисимов

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1802

Сын: Емельян Анисимов

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия (Иванова)

Мать ребёнка: ?

д.Артамонинки
Смерть
06.10.1833
д.Артамонинки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close