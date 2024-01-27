Коробов Korboff Прокофий Лукьянович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1805
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коробов Korboff Никифор Прокофьевич
Мать ребёнка: Коробова Мария
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья Прокофьевна
Мать ребёнка: Коробова Мария
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно