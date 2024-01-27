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Коробов Korboff Прокофий Лукьянович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Коробов Korboff Лукьян Абрамович

Мать: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1835

Сын: Коробов Korboff Никифор Прокофьевич

Мать ребёнка: Коробова Мария

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья Прокофьевна

Мать ребёнка: Коробова Мария

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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