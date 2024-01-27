Коробов Korboff Лукьян Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Korboff Лукьян Абрамович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Коробов Korboff Абрам Михайлович

Мать: Коробова Степанида Грегорьевна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Коробов Corboff Ермолай Лукьянович

Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1805

Сын: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович

Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1816

Сын: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Дарья Капопа

Смерть
Неизвестно
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