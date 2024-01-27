Коробов Korboff Лукьян Абрамович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Коробов Corboff Ермолай Лукьянович
Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1805
Сын: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович
Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Коробов Korboff Иван Лукьянович
Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Мать ребёнка: Коробова Дарья Капопа
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Дарья Капопа
Смерть
Неизвестно