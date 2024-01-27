Коробов Korboff Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Korboff Иван Лукьянович

Коробов Korboff Иван Лукьянович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Коробов Korboff Лукьян Абрамович

Мать: Коробова Дарья Капопа

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коробов Korboff Маркел Иванович

Мать ребёнка: Коробова Агафья

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коробов Korboff Поликарп Карпей Иванович

Мать ребёнка: Коробова Агафья

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коробов Korboff Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Коробова Агафья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Коробов Korboff Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Коробова Агафья

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Агафья

Смерть
Около 1852
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В Камеральном описании Ново-Саратовки в 1853 году уже нет в живых
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close