Коробов Korboff Иван Лукьянович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коробов Korboff Маркел Иванович
Мать ребёнка: Коробова Агафья
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коробов Korboff Поликарп Карпей Иванович
Мать ребёнка: Коробова Агафья
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коробов Korboff Лукьян Иванович
Мать ребёнка: Коробова Агафья
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коробов Korboff Ефрем Иванович
Мать ребёнка: Коробова Агафья
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Агафья
Смерть
Около 1852
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В Камеральном описании Ново-Саратовки в 1853 году уже нет в живых