Коробов Korboff Поликарп Карпей Иванович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1843
Отец: Коробов Korboff Иван Лукьянович
Мать: Коробова Агафья
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет живет уже без родителей с братьями Маркелом 15 лет, Лукьяном 5 лет и Ефремом 1 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году в семье дяди Наума Лукьяновича Коробова 42 лет 1853
Рождение ребёнка
1883
Сын: Коробов Korboff Степан Карпеевич Карпович
Мать ребёнка: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно