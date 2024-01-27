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Коробов Korboff Поликарп Карпей Иванович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Мать: Коробова Агафья

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет живет уже без родителей с братьями Маркелом 15 лет, Лукьяном 5 лет и Ефремом 1 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году в семье дяди Наума Лукьяновича Коробова 42 лет 1853
Рождение ребёнка
1883

Сын: Коробов Korboff Степан Карпеевич Карпович

Мать ребёнка: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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