Коробова Агафья
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1813
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коробов Korboff Маркел Иванович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коробов Korboff Поликарп Карпей Иванович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коробов Korboff Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коробов Korboff Ефрем Иванович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно