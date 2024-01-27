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Коробова Агафья

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коробов Korboff Маркел Иванович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коробов Korboff Поликарп Карпей Иванович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коробов Korboff Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Коробов Korboff Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Korboff Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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