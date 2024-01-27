Коробова Степанида Грегорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Степанида Грегорьевна

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Коробов Korboff Лукьян Абрамович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Абрам Михайлович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Korboff Абрам Михайлович

Смерть
Неизвестно
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