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Коробов Korboff Никифор Прокофьевич

Место рождения

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович

Мать: Коробова Мария

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Мать ребёнка: Коробова Василиса

Турция Карс с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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