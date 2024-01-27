Коробов Korboff Никифор Прокофьевич
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1835
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech
Мать ребёнка: Коробова Василиса
Турция Карс с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно