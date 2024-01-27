Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: ?
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно