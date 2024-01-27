Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Коробов Korboff Никифор Прокофьевич

Мать: Коробова Василиса

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1900

Сын: Коробов Василий Петрович

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Коробов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: ?

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Смерть
Неизвестно
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