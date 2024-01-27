Коробова (Лоскутова Loskutoff) Евдокия Dunia Ивановна Ivan
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: ?
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia