Коробова (Лоскутова Loskutoff) Евдокия Dunia Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Лоскутова Loskutoff) Евдокия Dunia Ивановна Ivan

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon

Мать: Лоскутова Варвара Vadvada Redevon Даниловна

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1900

Сын: Коробов Василий Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Коробов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: ?

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Korboff Петр Peter Никифорович Nekech

Смерть
Неизвестно
Russia
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