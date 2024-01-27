Коробова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробова Мария

Коробова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Коробов Korboff Никифор Прокофьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья Прокофьевна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close