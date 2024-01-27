Коробова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коробов Korboff Никифор Прокофьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья Прокофьевна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Прокофий Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Смерть
Неизвестно