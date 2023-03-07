Востриков Никифор (Никифорко) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Никифор (Никифорко) Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

До 1616

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Востриков Кирилл (Кирюшка) Микифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1602

Сын: Востриков Семен (Семейка) Микифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Василий (Васка) Микифоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1616
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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