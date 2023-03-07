Востриков Никифор (Никифорко) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиДо 1616
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Востриков Кирилл (Кирюшка) Микифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1602
Сын: Востриков Семен (Семейка) Микифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Василий (Васка) Микифоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1616
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя