Востриков Василий (Васка) Микифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Василий (Васка) Микифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Востриков Мирон (Миронко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1692
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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