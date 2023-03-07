Востриков Василий (Васка) Микифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1692
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Востриков Мирон (Миронко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1692
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя