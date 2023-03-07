Востриков Мирон (Миронко) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Мирон (Миронко) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Востриков Василий (Васка) Микифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Востриков Аверкий (Аверчка) Миронов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684
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