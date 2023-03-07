Востриков Мирон (Миронко) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1684
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Востриков Василий (Васка) Микифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Востриков Аверкий (Аверчка) Миронов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ситникова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684