Востриков Константин (Костка) Микифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1622
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. у отяка Ивашка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1622