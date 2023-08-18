Востриков Константин (Костка) Микифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Константин (Костка) Микифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1622

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. у отяка Ивашка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1622
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