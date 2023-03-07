Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1618

Сын: Востриков Андрей (Ондрюшка) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Востриков Родион (Родка) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1621

Сын: Востриков Никонор (Никонорко) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Востриков Илья Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Востриков Иван (Ивашко) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Востриков Григорий (Гришка) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Востриков Яков (Якушко) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1671
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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