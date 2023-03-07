Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1618
Сын: Востриков Андрей (Ондрюшка) Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Востриков Родион (Родка) Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1621
Сын: Востриков Никонор (Никонорко) Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1622
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Востриков Иван (Ивашко) Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Востриков Григорий (Гришка) Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Востриков Яков (Якушко) Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671