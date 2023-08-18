Востриков Семен (Семейка) Микифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Семен (Семейка) Микифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1602

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1602

Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1622

Сын: Востриков Савелий (Савка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Востриков Иван (Ванька) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Востриков Полуэкт Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Востриков Кирилл (Кирилко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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