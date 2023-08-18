Востриков Семен (Семейка) Микифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1602
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1602
Отец: Востриков Никифор (Никифорко) Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1622
Сын: Востриков Савелий (Савка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Востриков Иван (Ванька) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Востриков Полуэкт Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Востриков Кирилл (Кирилко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дядькинской (Дяткинской), Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646