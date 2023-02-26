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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: ?
д.Житческие Старины
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Логгин Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: ?
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.