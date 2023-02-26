Татьяна Трофимова
Место рожденияд.Житческие Старины
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиДо 1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Бракосочетание
10.10.1798
Муж: Иван Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1800
Сын: Никифор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1802