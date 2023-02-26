Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Трофимова

Татьяна Трофимова

avatar

Место рождения

д.Житческие Старины

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

До 1802

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Житческие Старины
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Бракосочетание
10.10.1798

Муж: Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1800

Сын: Никифор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1802
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close