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Логгин Трофимов

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Логвинов

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
21.12.1794

Дочь: Ульяния Логгинова

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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