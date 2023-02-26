Логгин Трофимов
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Логвинов
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
21.12.1794
Дочь: Ульяния Логгинова
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлева
Смерть
Неизвестно