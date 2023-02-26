Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Яковлева

Ирина Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.
До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Логвинов

Отец ребёнка: Логгин Трофимов

Рождение ребёнка
21.12.1794

Дочь: Ульяния Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Трофимов

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1795

Муж: Роман Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1796

Дочь: Пелагия Романова

Отец ребёнка: Роман Семёнов

д.Пенезево ( Наполки тож )
Рождение ребёнка
09.09.1798

Дочь: Федора Романова

Отец ребёнка: Роман Семёнов

д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логгин Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close