Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Логвинов
Отец ребёнка: Логгин Трофимов
Рождение ребёнка
21.12.1794
Дочь: Ульяния Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Трофимов
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1795
Муж: Роман Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1796
Дочь: Пелагия Романова
Отец ребёнка: Роман Семёнов
д.Пенезево ( Наполки тож )
Рождение ребёнка
09.09.1798
Дочь: Федора Романова
Отец ребёнка: Роман Семёнов
д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логгин Трофимов
Смерть
Неизвестно