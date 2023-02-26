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Роман Семёнов

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Место рождения

д.Пенезево ( Наполки тож )

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
14.05.1795

Жена: Ирина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1796

Дочь: Пелагия Романова

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

д.Пенезево ( Наполки тож )
Рождение ребёнка
09.09.1798

Дочь: Федора Романова

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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