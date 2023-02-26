Роман Семёнов
Место рожденияд.Пенезево ( Наполки тож )
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
14.05.1795
Жена: Ирина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1796
Дочь: Пелагия Романова
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
д.Пенезево ( Наполки тож )
Рождение ребёнка
09.09.1798
Дочь: Федора Романова
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно