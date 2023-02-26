Зиновий Романов
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Роман Иванов
Мать: Марина Иванова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1831
Сын: Давид Зиновьев
Мать ребёнка: София Григорьева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Семён Зиновьев
Мать ребёнка: София Григорьева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Пётр Зиновьев
Мать ребёнка: София Григорьева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Григорьева
Смерть
Неизвестно