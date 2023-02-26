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Зиновий Романов

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Роман Иванов

Мать: Марина Иванова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1831

Сын: Давид Зиновьев

Мать ребёнка: София Григорьева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Семён Зиновьев

Мать ребёнка: София Григорьева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Пётр Зиновьев

Мать ребёнка: София Григорьева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Григорьева

Смерть
Неизвестно
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