София Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1831
Сын: Давид Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Романов
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Семён Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Романов
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Пётр Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Романов
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновий Романов
Смерть
Неизвестно