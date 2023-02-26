Пётр Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Зиновьев

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1813 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Зиновий Романов

Мать: София Григорьева

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1858

Дочь: Федора Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Силуянова

Смерть
Неизвестно
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