Пётр Зиновьев
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: Зиновий Романов
Мать: София Григорьева
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1858
Дочь: Федора Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Силуянова
Смерть
Неизвестно