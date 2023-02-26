Иван Трофимов
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1798
Жена: Агафия Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.11.1802
Жена: Мавра Александрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Александрова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федосий Иванов
Мать ребёнка: Мавра Александрова
Смерть
До 1848