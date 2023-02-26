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Иван Трофимов

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1798

Жена: Агафия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.11.1802

Жена: Мавра Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1805

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Александрова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федосий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Александрова

Смерть
До 1848
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