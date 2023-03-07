Мавра Александрова
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти23.05.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Александр Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1802
Муж: Иван Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федосий Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Смерть
23.05.1847