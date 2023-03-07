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Мавра Александрова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Александр Васильев

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1802

Муж: Иван Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1805

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федосий Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Смерть
23.05.1847
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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