Кузьмин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кузьмин Пётр

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иннокентий

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Илья

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Степан

Мать ребёнка: Кузьмина ?

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина ?

Смерть
Неизвестно
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