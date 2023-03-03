Кузьмин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кузьмин Пётр
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Иннокентий
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Илья
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Степан
Мать ребёнка: Кузьмина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина ?
Смерть
Неизвестно