Кузьмин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Дмитрий

Мать: Кузьмина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария

Мать ребёнка: Марфа Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Ариан

Мать ребёнка: Марфа Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Валерий

Мать ребёнка: Марфа Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: аппендицит
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