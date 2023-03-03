Кузьмин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Дмитрий
Мать: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария
Мать ребёнка: Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Ариан
Мать ребёнка: Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Валерий
Мать ребёнка: Марфа Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефремовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: аппендицит