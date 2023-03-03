Кузьмина (Бекенёва) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кузьмин Пётр
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Иннокентий
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Илья
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Степан
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Дмитрий
Смерть
Неизвестно