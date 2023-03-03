Кузьмина (Бекенёва) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Бекенёва) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кузьмин Пётр

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иннокентий

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Илья

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Степан

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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