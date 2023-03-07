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Кузьмин Степан

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Место рождения

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Дмитрий

Мать: Кузьмина ?

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Африкан (поменял на Афанасий)

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Исаак

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Егор

Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иннокентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник | мастеровитый. Делал деревянный инструмет и утварь (грабли, вилы, дуги, сани и т.п.) Очень изящные вещи получались
Смерть
Неизвестно
Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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