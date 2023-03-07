Кузьмин Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Дмитрий
Мать: Кузьмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Африкан (поменял на Афанасий)
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Исаак
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Егор
Мать ребёнка: Матрена Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иннокентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник | мастеровитый. Делал деревянный инструмет и утварь (грабли, вилы, дуги, сани и т.п.) Очень изящные вещи получались
Смерть
Неизвестно