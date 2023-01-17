Девяткин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Девяткин Полиевкт
Мать: Девяткина Васса
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Девяткин Тимофей
Мать ребёнка: Девяткина Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Девяткин Михаил
Мать ребёнка: Девяткина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Алексей
Мать ребёнка: Девяткина Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девяткина Фёкла
Смерть
Неизвестно