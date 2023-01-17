Девяткин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Девяткин Полиевкт

Мать: Девяткина Васса

Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Девяткин Тимофей

Мать ребёнка: Девяткина Фёкла

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Девяткин Михаил

Мать ребёнка: Девяткина Фёкла

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Алексей

Мать ребёнка: Девяткина Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Фёкла

Смерть
Неизвестно
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