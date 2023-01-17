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Девяткин Полиевкт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девяткин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Девяткин Дмитрий

Мать ребёнка: Девяткина Васса

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Цыганкова Анастасия

Мать ребёнка: Девяткина Васса

Рождение ребёнка
13.01.1893

Дочь: Щербакова Нина

Мать ребёнка: Девяткина Васса

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Петровнина Марфа

Мать ребёнка: Девяткина Васса

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Григорий

Мать ребёнка: Девяткина Васса

Смерть
Неизвестно
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