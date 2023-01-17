Девяткин Полиевкт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Девяткин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Девяткин Дмитрий
Мать ребёнка: Девяткина Васса
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Цыганкова Анастасия
Мать ребёнка: Девяткина Васса
Рождение ребёнка
13.01.1893
Дочь: Щербакова Нина
Мать ребёнка: Девяткина Васса
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Петровнина Марфа
Мать ребёнка: Девяткина Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Григорий
Мать ребёнка: Девяткина Васса
Смерть
Неизвестно