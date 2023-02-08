Девяткина (Гущина (?)) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девяткин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Алексей
Отец ребёнка: Девяткин Дмитрий
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Девяткин Тимофей
Отец ребёнка: Девяткин Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Девяткин Михаил
Отец ребёнка: Девяткин Дмитрий
Смерть
Неизвестно