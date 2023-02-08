Девяткина (Гущина (?)) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина (Гущина (?)) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Алексей

Отец ребёнка: Девяткин Дмитрий

Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Девяткин Тимофей

Отец ребёнка: Девяткин Дмитрий

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Девяткин Михаил

Отец ребёнка: Девяткин Дмитрий

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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