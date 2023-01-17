Девяткина (Девяткина) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Девяткин Дмитрий
Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Цыганкова Анастасия
Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт
Рождение ребёнка
13.01.1893
Дочь: Щербакова Нина
Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Петровнина Марфа
Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Григорий
Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт
Смерть
Неизвестно