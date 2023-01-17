Девяткина (Девяткина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина (Девяткина) Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Девяткин Дмитрий

Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Цыганкова Анастасия

Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт

Рождение ребёнка
13.01.1893

Дочь: Щербакова Нина

Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Петровнина Марфа

Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Григорий

Отец ребёнка: Девяткин Полиевкт

Смерть
Неизвестно
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