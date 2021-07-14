Тыщенко (Ковалевская) Инна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1932
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1932
Отец: Ковалевский Иван
Рождение ребёнка
11.09.1953
Отец ребёнка: Тыщенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тыщенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тыщенко Василий
Смерть
14.07.2021