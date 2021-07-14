Тыщенко (Ковалевская) Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко (Ковалевская) Инна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1932

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1932

Отец: Ковалевский Иван

Мать: Михайловская Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Злобин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Тыщенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тыщенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыщенко Василий

Смерть
14.07.2021
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