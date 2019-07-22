Ковалевский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1932

Дочь: Тыщенко Инна Ивановна

Мать ребёнка: Михайловская Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Богомазова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Михайловская Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайловская Ирина Сергеевна

Смерть
1941
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