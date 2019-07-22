Ковалевский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1932
Дочь: Тыщенко Инна Ивановна
Мать ребёнка: Михайловская Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Богомазова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Михайловская Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941